أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بتعطيل الدراسة للطلاب غدًا الأربعاء، بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتعطيل الدراسة بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت الوزارة على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.

وشهدت البلاد سقوط كميات كبيرة من الأمطار اليوم، ما أدى إلى سقوط طفلة صعقا بالكهرباء في العاشر من رمضان، وتعطيل حركة السير في عدداً من الميادين والشوارع الرئيسية، وتراكمات لمياه الامطار.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وقد بدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.

وأضاف شاهين أن محافظة الإسكندرية شهدت أمطارا متوسطة منذ مساء أمس وصباح اليوم، ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الفترة المقبلة على مدار الثلاثة أيام المقبلة لمدة ساعة على القاهرة ومحافظات شمال الدلتا، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة ما بين 28- 29 درجة، في حين أن درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية ستكون ما بين 31-32 على محافظات الصعيد، وهذا يمثل انخفاضا ما بين 8-9 درجات.