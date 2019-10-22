قال محمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية بوزارة التضامن، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن، تزامنا مع سقوط الأمطار، مشيرا إلى أن الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة زوّدت المديريات بما يلزمها من مهمات الإغاثة، بالإضافة إلى ضخ مبالغ بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات لصرف مساعدات للمنكوبين في حال حدوث نكبة، وتم إبلاغ جميع المديريات بضرورة وجود لجنة الإغاثة بالمديرية والإدارات الاجتماعية التابعة لها، لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي نكبة، وتم تخصيص 10 ملايين جنيه هذا العام 2019-2020 لشراء مهمات "خيم، بطاطين، مراتب، مخدات".

وأضاف عثمان لـ"الوطن" أن الوزارة يتبعها 26 مركز إغاثة في 24 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى لجان الإغاثة الفرعية، وتم التنسيق مع أفرع مؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات، والهلال الأحمر ليكونوا على أهبة الاستعداد، إلى جانب التنسيق مع المستشار العسكري بالمحافظات، ورؤساء الأحياء لتحديد أماكن الإيواء، وتجهيزها في حال حدوث نكبة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة في مجال الإغاثة، لتقديم الدعم اللازم للمنكوبين ماديا ونفسيا، وتم عمل سيناريوهات أزمة بكل مديرية بحضور المستشار العسكري للمحافظة، وبعض المديريات الأخرى لـ4 وزارات، هي الصحة والنقل والشباب والرياضة والتموين، وهذا السيناريو يحتوي على افتعال أزمة معينة وكيفية التعامل معها كل في مهامه.