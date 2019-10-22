تعرف على خطة كفر الشيخ لمواجهة السيول.. والدراسة مستمرة غدا

استعدت محافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، لمواجهة السيول والأمطار خلال الشتاء، وذلك بوضع خطة محكمة تفادياً لأي أضرار على خلفية ماحدث بالقاهرة، حيث تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار والسيول في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.

وأكد المحافظ لـ"الوطن" أنه جرى مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من أعمال تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف وتعلية الجسور وتطهير الترع، وكذلك خطة إنشاء محطات رفع جديدة لتفادي الأزمة في المستقبل وزيادة قدرتها الاستيعابية والتصريفية، فضلاً عن انه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام ، تضم مصلحة الميكانيكا والكهرباء والرى والزراعة ، لعمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة للوقوف على أعمال الصيانة ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء ، كما تم مراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أنه أطلق حملة لتطهير شبكات الصرف الصحي للنهوض بالمحافظة بالكامل، لتطهير خطوط الصرف الصحي الموجودة في المراكز والقرى، والاستعداد التام لموسم الشتاء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم تكليف رؤساء المراكز والمدن وأعداد توجيهات واضحة وسريعة لتطهير خطوط الصرف الصحي تغطية كافة البلاعات المكشوفة، إضافة إلى تغطية سلوك الكهرباء غير المغطاة، ويتلقى تقاريراً بشكل أسبوعي عن موقفها.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم، وتتابع ما يجرى على أرض المحافظة، فضلاً عن تلقي تقارير كل ساعة من كافة رؤساء المدن ومركز عمليات وإدارة أزمات المحافظة، مشيراً إلى أنه وجه بإنعقاد غرف عمليات المراكز والمدن بشكل دائم أيضاً والإبلاغ عن أي تغيرات قد تحدث، موجها باستعداد كافة المعدات وسيارات الشفط لسرعة التحرك حال حدوث أمطار، مناشداً المواطنين بحسن استغلال شبكات الصرف الصحي بعدم إلقاء المخلفات الصلبة بمجال الصرف الصحي لتجنب حدوث أي أعطال بالشبكات وضمان تشغيل خدمة الصرف الصحي للمواطنين بشكل جيد، وترشيد استهلاك المياه.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى انتظام الدراسة غدا بكافة المدارس، مطمئناً الأهالي أنه لاداعي للقلق فالامور لازالت طبيعية، مؤكداً أن رجال المرور ينتشرون في كل الأماكن التي تشهد زحاماً لتسيير الحركة المرورية، وأنه كلف رؤساء المدن بالتواجد بين الناس في الشوارع وتذليل العقبات امامهم.

من جانبها أصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، قبل قليل، تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية ولمدراء المدارس ومسئولي الأمن برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المدارس لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وموجة الطقس السئ التي تمر بها مصر حاليا إضافة إلى التنفيذ الفوري والمحكم لخطط الإخلاء العاجل التي نفتها المدارس بـ 13 إدارة تعليمية خلال الفترة الماضية حال مواجهة أي كوارث تهدد سلامة الطلاب.

ووجهت وكيل الوزارة، بمرور لجان من المديرية والادارات التعليمية للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس، والتأكد من عدم وجود أسلاك عارية بالأفنية والجدران لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس، كما وجهت مدراء المدارس بتنفيذ برامج توعية خلال الاذاعة المدرسية للطلاب والمعلمين للجوء لافضل الوسائل لضمان تحقيق إجراءات الأمن والسلامة، مؤكدة أن مدارس محافظة كفرالشيخ في الإدارات الـ13 تدريب على خطة الاخلاء السريع.

وأكدت وكيل الوزارة أن المناطق الساحلية ببلطيم والبرلس لها طبيعة خاصة لذا سيتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وبالإدارات التعليمية وخاصة بإداراتي البرلس وبلطيم لمتابعة المدارس وسقوط الأمطار على مدارس الساعة، والتواصل المستمر مع رؤساء المدن والجهات المعنية في حالة سقوط أمطار وسيول.