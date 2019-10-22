قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، غدا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية التابعة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ومنح جميع الطلاب والعاملين بها إجازة، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق القاهرة الكبري.

وقرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بالقاهرة الكبرى بكليات الدراسة ومدينة نصر والقليوبية، نظرا لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة وفقا لتقارير الأرصاد الجوية.

يأتي القرار بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، وذلك بناء على تقارير تلقاها رئيس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.

بينما قالت مصادر حكومية مسؤولة، لـ"الوطن" إن غدًا الأربعاء هو يوم دراسة عادي في مختلف محافظات الجمهورية حتى الآن، عدا محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، بموجب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادر منذ قليل.

وشهدت البلاد سقوط كميات كبيرة من الأمطار اليوم، ما أدى إلى سقوط طفلة صعقا بالكهرباء في العاشر من رمضان، وتعطيل حركة السير في عدداً من الميادين والشوارع الرئيسية، وتراكمات لمياه الامطار.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وقد بدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.

وأضاف شاهين أن محافظة الإسكندرية شهدت أمطارا متوسطة منذ مساء أمس وصباح اليوم، ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الفترة المقبلة على مدار الثلاثة أيام المقبلة لمدة ساعة على القاهرة ومحافظات شمال الدلتا، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة ما بين 28- 29 درجة، في حين أن درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية ستكون ما بين 31-32 على محافظات الصعيد، وهذا يمثل انخفاضا ما بين 8-9 درجات.