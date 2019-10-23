توفت منذ قليل عروس تدعى أماني نظمي، 22 عاما، إثر إصابتها في حادث تصادم سيارة الزفاف الخاصة بها مع عروسها بطريق "المحلة- طنطا"، بنطاق قرية الرجدية، مركز طنطا، والذي أسفر عن وفاة العريس واثنين آخرين، وإصابة 7 كانت بينهم العروسة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "طنطا – المحلة"، بنطاق قرية الرجدية، التابعة إلى مركز طنطا، بين اتوبيس مرفق نقل داخلي وسيارة ملاكي، أسفر عن مصرع، سمير علاء عسكر 28 عاما، مقيم القرشية، سائق السيارة الملاكي، صدام سليمان رزق 25 عاما، مقيم ميت يزيد، العريس، وأماني نظمي شمس الدين، 22 عاما، من القرشية، العروسة، والجثة الرابعة تعود لفتاة، 13 عاما، متواجدة في مشرحة المنشاوي العام، وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات والجثث إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.