شهد كوبري قها أعلى الطريق الزراعي مصر إسكندرية تصادم 7 سيارات بسبب السرعة الزائدة لأحد السيارات أثناء سقوط الأمطار ما تسبب في توقف إحداها فجأة فاصطدمت باقي السيارات ببعضها في نزلة الكوبري.

أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارات محل الحادث دون وجود خسائر بشرية أو متوفين حيث تعرض ركاب وقائدي السيارات لخدوش وكدمات بسيطة فيما تسبب الحادث في حالة تكدس مروري بالمنطقة لحين تسيير الحركة المرورية.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق، مدير مرور القليوبية بالحادث.

انتقل لمكان الحادث مسئولي المرور والمهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، وتبين اصطدام 7 سيارات "2 ميكروباص و2 سوزوكي سرفيس و3 ملاكي" بسبب سوء الأحوال الجوية والسرعة الزائدة لقائد سيارة نقل أثناء سقوط الأمطار بمنطقة الحادث ما تسبب في توقف احدى السيارات محل الحادث وتصادم الأخريات بها من الخلف حيث لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

جرى الدفع بفرق من المرور وشركة المياه لرفع آثار الحادث وشفط بعض تجمعات المياه بمنطقة الحادث في نزلة الكوبري اتجاه القاهرة وإعادة تسيير الحركة المرورية.