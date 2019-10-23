نشب حريق قبل قليل، بـ"قش الأرز" على مساحة نصف فدان في أرض زراعية بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا في محافظة كفرالشيخ، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه، كما انتقل فادي شميس، رئيس مدينة بيلا، إلى مكان الحريق.

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الاقليم، بمعرفة اسباب الحريق، وتطبيق القانون على المخالف وعمل محضر بيئة مشدد له، موجهاً بالتصدي بكل قوة لظاهرة حرق قش الأرز بقرى مراكز المحافظة، موجها رؤساء المراكز والمدن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعمل محاضر مخالفات بيئية لجميع المخالفين وتوقيع أقصى غرامة على كل من يهدد الصحة العامة للمواطنين.