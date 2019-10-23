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كريم محسن: قرار بريطانيا برفع حظر الطيران لشرم الشيخ دفعة قوية للسياحة

كريم محسن: قرار بريطانيا برفع حظر الطيران لشرم الشيخ دفعة قوية للسياحة

أتوبيسات مجانية لنقل المواطنين من أقرب نقطة للمطار إلى مباني الركاب

أتوبيسات مجانية لنقل المواطنين من أقرب نقطة للمطار إلى مباني الركاب

المستشفيات الجامعية ببنها تعلن حالة الطوارئ تحسبا للأمطار

المستشفيات الجامعية ببنها تعلن حالة الطوارئ تحسبا للأمطار

الإفتاء تكشف حكم قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الزواج

الإفتاء تكشف حكم قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الزواج

"التعليم": غدا إجازة بمدارس القاهرة الكبرى لـ"المعلمين والطلاب"

"التعليم": غدا إجازة بمدارس القاهرة الكبرى لـ"المعلمين والطلاب"

مصادر: قرار "إجازة الجامعات والمدارس" يشمل الطلاب والعاملين

مصادر: قرار "إجازة الجامعات والمدارس" يشمل الطلاب والعاملين

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