قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تُعد حارس على دستور مصر الذي ارتضاه الشعب المصري، وعلى شعب مصر أن يفخر بمحكمته الدستورية وقواته المسلحة وشرطته وقضائه وكافة مؤسسات الدولة، مضيفًا: " حبوا مصر يا شعب مصر".

وأضاف "مرعي"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة "ON E"، أن أحكام عدم دستورية القانون لابد أن تنشر في الجريدة الرسمية للدولة.

وعن المشروعات القومية التي تطلقها الدولة، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن العاصمة الإدارية إعجاز بكافة معايير الإعجاز، وتدل على بعد نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث إن الوفود التي زارت العاصمة الإدارية الجديدة أبدت إعجابها وانبهارها بها.