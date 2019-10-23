"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرا لسقطات BBC وسياستها في "الكذب والتلفيق"

استعرضت شاشة "إكسترا نيوز" Extra news، أمس، تقريرا لأبرز سقطات شبكة "بي بي سي" BBC البريطانية، والتي تكشفت عن سياسة الكذب والتلفيق التي اتبعتها، خلال تغطيتها للأحداث المصرية الفترة الماضية.

وذكر التقرير أن شبكة "بي بي سي" البريطانية "حفرت قبرها بيدها"، حين نشرت تقريرا مطولا تناولت فيه وقائع وأحداثًا عارية تماما عن الصحة حول اختفاء وتعذيب الفتاة المصرية زبيدة داخل السجون المصرية، حيث خرجت زبيدة ونفت هذه الادعاءات على القنوات الفضائية، وأوضحت أن التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، وهو ما يؤكد سياسة "الكذب والتلفيق" التي تنتهجها الشبكة البريطانية، بغرض "إثارة القلاقل في مصر وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي".

وورد في تقرير "إكسترا نيوز"، مجموعة من الصور نشرها أحد العاملين في الشبكة البريطانية، على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، التقطها من داخل غرفة الأخبار، لمجموعة من زملائه النائمين خلال نوبات عملهم الليلية، في مقر الهيئة الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، وهو ما أثار جدلا واسعا حينها، و"دلت على الإهمال وعدم التفاني في العمل".

كما ذكر التقرير، صدمة مشاهدي "بي بي سي" عندما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مقطع فيديو، يُظهر أحد موظفي هيئة الإذاعة البريطانية مسترخياً ويشاهد مشهدا سينمائيا جريئًا على الكمبيوتر، خلف صوفي راورث، مقدمة برنامج العاشرة مساء، الذى يتابعه حوالي 3.8 مليون مشاهد.