اندلع حريق في شقة محدود بشقة سكنية بعقار في شارع عطبرة المتفرع من شارع أحمد عرابي بمنطقة العجوزة، وأتت النيران على محتويات الشقة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وتمكنت القوات من إخماد ألسنة اللهب، قبل أن تمتد لباقي الشقق بالعقار، ورجحت التحريات والتحقيقات أن الحريق بسبب ماس كهربائي وقع في لوحة المفاتيح بالشقة، أدى إلى اشتعال النيران، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقرر انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.