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انتهاء مهلة الأكراد للانسحاب من شمال سوريا

انتهاء مهلة الأكراد للانسحاب من شمال سوريا

"مصر للطيران" تناشد المسافرين التواجد قبل 3 ساعات من موعد الرحلة

"مصر للطيران" تناشد المسافرين التواجد قبل 3 ساعات من موعد الرحلة

قارن قبل الشراء.. زوتي T500 وشيري تيجو 7

قارن قبل الشراء.. زوتي T500 وشيري تيجو 7

"السياحة الثقافية": ننتظر انتعاشة سياحية بريطانية خلال الصيف المقبل

"السياحة الثقافية": ننتظر انتعاشة سياحية بريطانية خلال الصيف المقبل

"48 سيجارة حشيش".. هدية موظفي شركة سنوب دوج له في عيد ميلاده

"48 سيجارة حشيش".. هدية موظفي شركة سنوب دوج له في عيد ميلاده

محافظ الجيزة يقود عمليات شفط مياه الأمطار بالشوارع

محافظ الجيزة يقود عمليات شفط مياه الأمطار بالشوارع

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شلل مروري في القاهرة والجيزة.. و"المرور" تنصح بالابتعاد عن الكثافات

شلل مروري في القاهرة والجيزة.. و"المرور" تنصح بالابتعاد عن الكثافات

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

حمل تلميذته من الكرسي المتحرك إلى السبورة.. "ممدوح" معلم بدرجة أب

حمل تلميذته من الكرسي المتحرك إلى السبورة.. "ممدوح" معلم بدرجة أب

أرقام في العلاقات الروسية الأفريقية.. تبادل تجاري تجاوز 20 مليار دولار

أرقام في العلاقات الروسية الأفريقية.. تبادل تجاري تجاوز 20 مليار دولار

أول إمبراطور يدرس في الخارج.. قصة تنصيب ناروهيتو لإمبراطورية اليابان

أول إمبراطور يدرس في الخارج.. قصة تنصيب ناروهيتو لإمبراطورية اليابان

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