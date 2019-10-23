قررت الإدارة العامة للمرور، إغلاق الطريق الإقليمي بمناطق الكيلو 25، قبل بنزينة وطنية (قارون) في الاتجاهين، القادم والمتجه إلى طريق الواحات، وذلك بسبب هبوط جزء من الطريق لمسافة 150 مترا، بعمق حوالي 30 مترا تقريبا بسبب الأمطار.

كما خصصت رقم الإغاثة 01221110000، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وأدى هطول الأمطار بالطريق الإقليمي بالقرب من الكيلو 30 للقادم من طريق الواحات لمحافظة الفيوم إلى حدوث تجمع كمية كبيرة من المياه بالمكان (منطقة منخفضة يعقبها منطقة صعودية)، ما أدى إلى حدوث هبوط بالطريق بطول حوالي 150 مترا، وبعرض حوالي 30 مترا، وعمق 30 مترا، وتم تحويل الطريق للاتجاهين.

وتبين أنه لا يوجد إصابات بالأرواح، أو الممتلكات، وتم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية والأوناش والتنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الإغاثة، وتم وضع العلامات المرورية والإرشادية لحين إصلاح الطريق.

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة تسببت في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، كما توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان، ولقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من فوق سطح منزلها أثناء كسح مياه الأمطار بالدقهلية.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وقد بدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.

وأضاف شاهين، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظة الإسكندرية شهدت أمطارا متوسطة منذ مساء أمس وصباح اليوم، ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الفترة المقبلة على مدار الثلاثة أيام المقبلة لمدة ساعة على القاهرة ومحافظات شمال الدلتا، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة ما بين 28- 29 درجة، في حين أن درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية ستكون ما بين 31-32 على محافظات الصعيد، وهذا يمثل انخفاضا ما بين 8-9 درجات.