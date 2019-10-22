أمطار رعدية وسيول غدا.. و"الأرصاد" توجه رسالة للمواطنين والمسؤولين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حتى الجمعة المقبلة.

وقال أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم، إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، ومحافظات جنوب ووسط سيناء، وتمتد لمناطق من شمال الصعيد وجنوبا في حلايب وشلاتين، وتكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة المتوقعة، بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات، عن المعدل الطبيعى بالنسبة لمثل هذه الفترة من العام، ليسود طقس معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق السريعة، للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق بسبب سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا.

كما نصح بتغيير نوعية الملابس، كذلك ضرورة اتخاذ المسؤولين جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والأرواح.