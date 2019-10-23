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صور.. السيطرة على حريق 700 طن قش أرز في بيلا

صور.. السيطرة على حريق 700 طن قش أرز في بيلا

أستاذ إعلام: BBC هرمت وتلعب دورا سياسيا للمخابرات البريطانية

أستاذ إعلام: BBC هرمت وتلعب دورا سياسيا للمخابرات البريطانية

مطعم لمرضى الضغط والسكر والقولون: "خالي من الكوليسترول"

مطعم لمرضى الضغط والسكر والقولون: "خالي من الكوليسترول"

عاجل.. هطول أمطار رعدية على القاهرة

عاجل.. هطول أمطار رعدية على القاهرة

"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرا لسقطات BBC وسياستها في "الكذب والتلفيق"

"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرا لسقطات BBC وسياستها في "الكذب والتلفيق"

عاجل.. أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية وإعلان حالة الطوارئ

عاجل.. أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية وإعلان حالة الطوارئ

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شلل مروري في القاهرة والجيزة.. و"المرور" تنصح بالابتعاد عن الكثافات

شلل مروري في القاهرة والجيزة.. و"المرور" تنصح بالابتعاد عن الكثافات

مسابقة ملكة جمال "فوق الأربعين" والحَكَم "طبيب أمراض نسا"

مسابقة ملكة جمال "فوق الأربعين" والحَكَم "طبيب أمراض نسا"

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

حمل تلميذته من الكرسي المتحرك إلى السبورة.. "ممدوح" معلم بدرجة أب

حمل تلميذته من الكرسي المتحرك إلى السبورة.. "ممدوح" معلم بدرجة أب

أرقام في العلاقات الروسية الأفريقية.. تبادل تجاري تجاوز 20 مليار دولار

أرقام في العلاقات الروسية الأفريقية.. تبادل تجاري تجاوز 20 مليار دولار

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