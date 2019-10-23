أستاذ إعلام: BBC هرمت وتلعب دورا سياسيا للمخابرات البريطانية

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الأعلام بجامعة القاهرة، إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، تمارس دور سياسي لصالح أجهزة المخابرات البريطانية، و"لا تمارس دورها الإعلامي".

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع على فضائية "CBC"، أنه طوال السنوات الماضية كانت الجامعات تدرس لطلابها كون هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" هي مثال للمهنية والصدق والموضوعية والإنصاف، ولكنها وبعد تجاوزها الـ100 عام قد "هرمت وتصر على التدهور المهني".

وأوضح أستاذ الإعلام أن تغطيتها الإخبارية للشؤون المصرية وتقاريرها الإخبارية وأفلامها التسجيلية جميعها "ملفقة وتعتمد على المعلومات والمصادر غير الدقيقة".

وأشار إلى أنه مع كل إنجاز يحدث في مصر ومواجهة القيادة السياسية لتحديات والمشاكل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، تزداد عمليات الهجوم من قبل القوى الإعلامية والسياسية الداعمة لأعداء مصر، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية تعوّق المسيرة التقدمية لمصر.