قال المحلل السياسي اليمني، الدكتور يحيى العابد، إن اليمن أكثر دولة تضررت من ما يسمى بـ"ثورات الربيع العربي، مؤكدا أن اليمن وقع فريسة وضحية لجماعة "الإخوان" الإرهابية.

وأضاف "العابد"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع على فضائية "المحور"، أن جماعة "الإخوان" لعبت دورا كبيرا، عن طريق المؤامرات، لاستهداف دول عربية، ومنها مصر، موضحا أن تلك الجماعة جندت كل إمكانياتها وأدواتها لخدمة مخططها التخريبي في كل دول ما يسمى "الربيع العربي".

وأكد المحلل السياسي اليمني، أن جماعة "الإخوان" تسعى في جميع البلدان العربية نحو الحكم والسلطة لفرض فكرهم، و"هم بالأساس ليسوا أصحاب قضية واضحة ولا ينتمون لفقه الأوطان والحفاظ عليها".