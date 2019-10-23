بالفيديو.. هاني شاكر ينشر أغنية "بينا" الجديدة على يوتيوب

نشر الفنان هاني شاكر، اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات يوتيوب أغنيته الجديدة "بينا".

وأغنية "بينا" من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وهندسة صوتية هاني محروس.

وتقول كلمات أغنية بينا: "ينا حبيبي الهوا بينادينا.. بينا نحضن قلوبنا وايدينا.. نعيشو حياتنا وننسى اللي فاتنا.. نشيلو غرمنا ف عنينا بينا.. هوانا يكون لينا مينا .. ومهما الحياة تهد فينا.. أكونلك شراع وقت الضياع تكونلي أنت السفينة".

وقال هاني شاكر، لـ"الوطن"، في وقت سابق، إنه سيغني الأغنية، لأول مرة، بحفله في الإسكندرية، أول نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدا أنه متحمس جدا للأغنية لأن الإسكندرية من أقرب المدن لقلبه.