أمطار رعدية على محافظة المنوفية

سادت حالة من الطقس السيئ، على أغلب مدن وقرى محافظة المنوفية، صباح اليوم، واستمر هطول الأمطار منذ الساعات الأولى من اليوم، مما أدى إلى وجود تجمعات للمياه في القرى والمدن .

وشهدت سماء محافظة المنوفية، رعد وبرق، بالتزامن مع سقوط غزير للأمطار، كما شهدت بعض المدن والقري قطع التيار الكهربائي خوفا من تأثر المحولات والشبكة الداخلية من سقوط الأمطار .

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حتى الجمعة المقبلة.

وقال أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان أمس، إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، ومحافظات جنوب ووسط سيناء، وتمتد لمناطق من شمال الصعيد وجنوبا في حلايب وشلاتين، وتكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء.