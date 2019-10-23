مشرف تمريض يطعن زميله في مشاجرة بينهما ببورسعيد

طعن مشرف تمريض منتدب إلى مستشفى بورفؤاد العام ببورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي، زميله المنتدب أيضًا من نفس المحافظة وهي البحيرة بسلاح أبيض مساء أمس، إثر مشاجرة نشبت بينهما في سكن التمريض بنقابة المعلمين في مدينة بورفؤاد.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول المصاب عبد المجيد محمود عبد الجواد 27 سنة من محافظة البحيرة، ومنتدب من البحيرة للعمل بمستشفى بورفؤاد ومصاب جرح من الناحية اليسرى بمنطقة الصدر "شبه نافذ" وإصابة أخرى بالرسغ الأيمن بطول 7 سم وآخر بالصدر بطول 2 سم لمستشفى بورفؤاد، وحالته العامة متوسطة.

وتبين من التحريات التى أجراها رجال البحث الجنائي بقسم شرطة بورفؤاد، أن المتهم خميس خميس محمد 28 سنة مشرف تمريض من مواليد مركز رشيد محافظة البحيرة ومنتدب للعمل بمستشفى بورفواد حدثت بينهما وبين المصاب مشاجرة فطعن زميله بسلاح أبيض، وتم ظبطه والتحفظ على سلاح الجريمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.