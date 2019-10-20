تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من القبض على شاب لقيامه بطعن والد طالبة بسلاح أبيض في القلب، بعدما رفض تزويجها له، وذلك بمنطقة الهضبة بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد عادل حفني، مأمور قسم شرطة أول الغردقة، بتلقي المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث القسم، بلاغً بقيام طالب بطعن شخصًا عمره "38 عامًا" بطعنة نافذة في القلب والرئة والكبد والحجاب الحاجز.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتبين من أقوال أسرة المجني عليه أن شابًا، يبلغ 19 عامًا، ويدعى "زياد"ع م" تقدم لطلب يد ابنتهم الطالبة، 16عامًا، للزواج منها، وعقب رفض الأسرة للشاب المتهم وأثناء خروج المجني عليه من منزله، التي يقيم به بمنطقة الهضبة سدد له الشاب المتهم طعنة نافذة بسلاح أبيض في منطقة الصدر، تسببت في نزيف حاد ودخوله في غيبوبة.

وعثر الجيران على المجني عليه ملقى على الأرض غارقًا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى لإنقاذه من الموت، وتوصلت قوات الشرطة لمكان اختباء المتهم، وتمكنت من إلقاء القبض عليه قبل هروبه لخارج الغردقة، وجرى اقتياده إلى قسم أول الغردقة. وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق، وأكد التقرير الطبي للمجني عليه أنه لا يمكن استجوابه، نظرًا لخطورة حالته الصحية.