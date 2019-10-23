هطلت أمطار رعدية غزيرة صباح اليوم على عدة مراكز في محافظة الشرقية منها الزقازيق وههيا والقنايات وغيرها، وصاحب هطول الأمطار الغزير انقطاع التيار الكهربائي في العديد من القرى وخرج الأهالي لكسح مياه الأمطار من أمام منازلهم.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية، وسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطارغزيرة، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

وأمر محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.

أكد محافظ الشرقية أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار.