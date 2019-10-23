أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره الخاص لنظيره الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي، على حفاوة الاستقبال والضيافة والاهتمام بتعزيز التعاون بين أفريقيا وروسيا.

وأضاف السيسي خلال كلمته في المنتدى الروسي الأفريقي: "دشنّا المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي كمنصة تتيح عرض مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين الجانبين، بما يعزز التواصل بين شعوبنا ويسهم في دفع مسيرة التنمية في القارة الأفريقية، وفقًا لأجندة 2063، ويساعد على استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك تعمق من المنفعة المتبادلة وإثراء الشراكة الأفريقية مع الدول الصديقة"، لافتا إلى أنّ التجارب أثبتت دائما مردود الشراكات الأفريقية الإيجابي.

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، وذكرت الخارجية المصرية أنّ القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، وأنّ القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء وجوده في سوتشي، قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.