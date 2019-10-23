ضربت مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نوه غير مجدولة أو بدون اسم في جدول النوات حيث تسببت النوة الشديدة في تساقط الثلوج بمناطق غرب المدينة، وسيول في وسط وشرق والجمرك والمنتزه أول وثاني بالإضافة إلى أصوات رعد وبرق وصفها المواطنين بأصوات "الرعب" منعتهم من النوم مساءًا.

ووفقاً لجدول النوات أن النوة المقبلة هي نوه المكنسة والمعروفة بشدتها في الإسكندرية، ومدتها 4 أيام، إلا أن الفترة الحالية لم تسجل فيها أي نوات مقبلة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن شدة الأمطار بهذه النوه وصلت إلى 15 مم حيث كانت شديدة في فترة قليلة من الوقت واستمرت بشكل متواصل، مؤكدًا أنها ليست نوه مسجلة ولكن وفقا لتوقعات الأرصاد وخرائط التنبؤ تم التنبؤ بها والاستعداد لها جيدًا ورفع حالة الطوارئ القصوي وانتشار سيارات الشفط في الشوارع.

وأضاف نافع، لـ"الوطن"، أنه من المتوقع ان تستمر هذه الموجه ليومين وتصل شدتها إلى 25 مم، حيث أنها آتية من السواحل الشمالية إلى محافظات الوجه البحري.