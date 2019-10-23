قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ تطلعات الشعوب يجب أن تدفع الجميع للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة نحو السلام والاستقرار والتنمية والتقدم الاقتصادي.

وأضاف السيسي خلال كلمته في المنتدى الروسي الأفريقي: "تطلعات شعوبنا تحتم علينا الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة، وعلى رأسها التجربة الروسية التي تعكس إرادة صلبة وقدرة على العمل والإنجاز، ومن هذا المنطلق نؤكد توصل أعمال المنتدى لنتائج تسهم في تعزيز قدرات الدول الأفريقية ومشروعاتها الرائدة".

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، وذكرت الخارجية المصرية أنّ القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، وأنّ القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء وجوده في سوتشي، قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.