تعرض ،اليوم، طريق سيوة مطروح لشلل تام بسبب سقوط أمطار غزيرة على الطريق أدت إلى وجود تراكم كميات من الأمطار على الطريق الأسفلتي المفرد، نتج عنها عدم إستطاعة السيارات من العبور في عدة أماكن بطول الطريق الذي يبلغ طوله 320 كيلوا متر.

وتوجه بعض فرق الإغاثة من الحماية المدنية إلى طريق سيوة لسحب المياه بمواتير شفط من على الطريق الأسفلتي، ودفعها على جانبي الطريق لفتح الطريق أمام السيارات للمرور.

من جانبها أعلنت محافظة مطروح رفع حالة الطوراىء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ووجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وغرف العمليات بالمتابعة على مدار الساعة لتجمعات المياه وسرعة سحبها والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وتيسير حركة الطرق والمواطنين.

وشدد المحافظ على استعداد جميع رؤساء المدن تحت إشرافهم شخصيا ومتابعة للأمطار وسرعة خروج سيارات الكسح وسيارة مجابهة السيول مع موافاة غرفة عمليات المحافظه أول بأول بجميع الاستعداد والإجراءات والأماكن التى يوجد بها منسوب المياه المرتفع مع تواجد سيارات الكسح بالقرب من الأماكن المعرضه لتراكم المياه.

كما وجه الغرابلي بضرورة تكثيف جهود جميع أجهزة محافظة مطروح على مدار الساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة مطروح وإعطاء تقارير موضحة عن كيفية التعامل مع تراكم مياه الأمطار ومراجعة مخرات السيول التي جرى تطهيرها مع بداية موسم الشتاء خاصة على الطريق الدولي والشوارع الداخلية بمدن المحافظة الثمانية، وسرعة تيسير الحركة المسافرين مع إعلان الإرشادات والتحذيرات اللازمة.

وكما طالب محافظ مطروح بسرعة التعامل وسحب الأمطار من جميع أماكن تجمعها والاستعداد التام والمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع الجهات المعنية كمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

كما وجه محافظ مطروح لقطاع الكهرباء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بفصل التيار الكهربائي عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر على حياة المواطنين، بجانب التنسيق مع إدارة المرور المركزى وتأمين الطرق بالمناطق المختلفة التي تشهد أمطاراً غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول لتيسير حركة الطريق وعمل إرشادات تحذيرية لسائقى السيارات.

وأوضح المحافظ أنه يجري التعامل مع مياه الأمطار والتدخل السريع فور سقوطها والاستعانة بجميع المعدات المجهزة والسيارات والأفراد، مع الرد على شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها في كسح تجمعات المياه ببعض المناطق.

في سياق أخر تشهد محافظة مطروح فرحة أهالي المحافظة بموسم الأمطار باعتباره موسم الخير خاصة داخل التجمعات الصحراوية، مع أهميتها في الشرب والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية داخل الصحراء مع سرعة تخزين مياه الأمطار بالآبار وحول السدود.