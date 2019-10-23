دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحت إشراف اللواء عمرو البيلي مدير إدارة مرور القاهرة، بكامل ضباطها وأفرادها إلى شوارع وميادين ومحاور القاهرة لتسيير الحركة المرورية والتغلب على الكثافات المرورية الناتجة عن مياه الأمطار.

وقال مصدر أمني إن الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعمل منذ أمس في شوارع وميادين ومحاور القاهرة بكامل ضباطها وأفرادها وتم الدفع بجميع أوناش المرور لحل أزمة الكثافات في المناطق التي تشهد تجمع لمياه الأمطار، وأضاف المصدر أنه سوف يتم إجراء تحويلات مرورية في الأماكن التي تتطلب عمل من قبل إدارة المرور ومحافظة القاهرة وتستغرق وقت طويل في شفط وسحب المياه بواسطة سيارات المحافظة.

وتابع المصدر بأنه تم عمل غرفة عمليات داخل إدارة مرور القاهرة منذ الأمس لتلقي البلاغات الخاصة بتجمعات المياه والتكدسات المرورية حتى يتم التعامل فور ورود البلاغ.