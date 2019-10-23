إستمراراً للعقود التى تم توقيعها صباح اليوم بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة السويدى للمحولات لتنفيذ مشروع توريد وتركيب (6) محولات لمحطتى محولات كفر الشيخ وزيزينيا وذلك لمجابهة زيادة الأحمال وعمل عدد من الإحلالات والتوسعات بهذه المناطق.

أوضحت مشالى أن العقد يتضمن توريد وتركيب عدد (6) محولات سعة 175 م.ف.أ جهد 220/66/11 ك.ف لمحطتى محولات كفر الشيخ جهد 500 ك.ف وزيزينيا جهد 220 ك.ف كأمر إضافى على العقد رقم ( 73/2017/2018 ) ،.

وأضافت مشالى أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 102 مليون جنيه مصرى يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (8) شهور من تاريخ الإخطار بالقبول (Notice of Award) .

وتأتى هذه العقود فى إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية بمحافظات مصر المختلفة وذلك ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين ،