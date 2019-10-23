تقدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم بيان عاجل إلى وزيري التنمية المحلية والنقل حول غرق شوارع طريق السويس القاهرة وطريق السخنة ومعظم شوارع القاهرة مما تسبب فى خسائر مادية كبيرة للمتلكات الخاصة والعامة.

وأضاف النائب أن ما حدث بالامس من حدوث شلل فى الحركة المرورية وتوقف تحرك السيارات لساعات طويلة وعدم وجود خطة لادارة الازمة بالاضافة الى عدم اهتمام الجهات المعنية بالامر بتقارير هيئة الارصاد الجوية التى حذرت منذ ايام بوجود تغير فى الطقس وسقوط امطار كثيفة على مستوي الجمهورية وخاصة القاهرة والمحافظات الساحلية.

تابع النائب أنه يطالب ببيان من وزير التنمية المحلية ووزير النقل حول هذه الوقائع وعدم وجود مصافي بالشوارع لصرف مياه الامطار وغياب التنسيق بين الاجهزة وعدم ادارة الازمة بشكل صحيح.

وحذر النائب من تكرار نفس السيناريو فى الامطار والسيول التى حدثت في العين السخنة الأعوام الماضية وهو ما ترتب عليها خسائر كبيرة مالية وبشرية للقري السياحية والشركات والمصانع بخليج السويس. وطالب النائب بتحويل البيان العاجل إلى لجنة الإدارة المحلية وعقد لقاء طارئ لمناقشة هذا الأمر.