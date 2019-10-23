قتل قائد عمليات "لواء الصماد 2" - التابع لميليشيات الحوثي - حمزة الشعباني، مع عشرات من عناصر الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الخامسة الرائد يوسف العسيري - حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن "قوات الجيش، وبمساندة طائرات تحالف دعم الشرعية، تمكنت من استدراج عناصر ميليشيات الحوثي بعد رصد تحركات لها، في محاولة لشن هجمات على مواقع الجيش، وتم صد الهجوم وتوجيه ضربة قاسية لهم، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات بينهم عناصر قيادية، فيما لاذ بقية العناصر الحوثية بالفرار مخلفين وراءهم كميات من الذخائر والأسلحة وأجهزة الاتصالات".

وكان الجيش اليمني قد أعلن أمس الأول الاثنين عن تحقيق تقدمات ميدانية جديدة، بإسناد من مروحيات تحالف دعم الشرعية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد، وتم تحرير مناطق "بيت حشران" و"معتق" و"العتم" و"العريشة" في مديرية رازح، كما سيطرت قوات الجيش الوطني ناريا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي، في مناطق "بآل زاهر وآل شرقة" ومواقع أخرى في منطقة بني معين الاستراتيجية .