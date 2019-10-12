أشارت مصادر يمنية، اليوم، إلى مقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأسر 5 عناصر بينهم قيادي حوثي بارز في أعنف هجوم تصدى له الجيش اليمني بجميع محاور القتال في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني في بيان - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية -"إن ميليشيات الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع المنطقة العسكرية الخامسة جنوباً في بني حسن بعبس، مروراً بمستبأ وشرق حيران، وصولاً لجنوب مديرية حرض الحدودية، واستمر الهجوم الحوثي نحو ست ساعات متواصلة قبل أن يتصدى له الجيش اليمني وتتقهقر الميليشيا مخلفة قتلى وجرحى بالعشرات.

وأكد "المركز الإعلامي"، وقوع 5 من عناصر الميليشيات بقبضة الجيش الوطني بينهم قيادي حوثي بارزِ، فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي" في اليمن، 4 غارات جوية متفرقة في مناطق مختلفة بمديريتي عبس وحرض.