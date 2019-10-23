تعرض المئات من أصحاب المحال التجارية، بمنطقة المنشية، بجمرك الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لخسائر فادحة نتيجة غرق محتويات هذه المحال، إثر انسداد منظومة الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه المتراكمة من الأمطار إلى متر تقريبًا.

انتقلت "الوطن" إلى محلات الملابس المتضررة من الأمطار، لمعرفة حجم الخسائر التي لاحقت بهم علي مدار 6 ساعات من هطول الأمطار الغزيرة.

أصحاب المحال: خسائرنا تخطت الملايين

وقال أحمد خميس، أحد أصحاب المحال، إن انسداد منظومة الصرف الصحي تسبب في غرق المحال، وتلف الملابس بمياه الصرف مما أدى إلى حدوث الكثير من الخسائر التي تخطت الملايين، مؤكداً أن شركة الصرف لم تقوم بتطهير المنظومة بالشوارع الجانبية لأكثر من 5 أعوام.

وقال محمد منصور عبده، مدير فرع محل سجاد شهير، إن المعرض تعرض للغرق كاملًا، وتسبب في تلف البضاعة، موضحًا أن هذه الواقعة ليست الأولى وتكررت علي مدار الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تحركت بعد مرور 6 ساعات من هطول الأمطا، وارتفاع منسوب الصرف الصحي.

وأضاف "منصور"، لـ"الوطن"، أن المعرض جرى تجديده منذ شهور قليلة، موضحًا أن المعرض تعرض منذ عامين أيضًا لهذه الواقعة وتسبب في خسائر بالملايين، مرددًا: "المعرض بقى زي البحيرة"، مؤكدًا بأنه جاري حصر الخسائر بعد نزح المياة نهائيًا.

وقال سعد خميس، أحد أصحاب المحال، إن الواقعة ليست الأولى، مؤكدًا بأنها تكررت عامي 2015 و2017 واليوم نشهد هذه الواقعة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن شركة الصرف الصحي لن تقوم بتطهير الطوابق والشنايش بالشوارع الجانبية منذ 10 أعوام والأجهزة التنفيذية لا تتحرك إلا بعد حدوث الكارثة.

وتابع:"يرضي مين اللي أحنا فيه ده"، وواصل قائلا:" أول نوة هذا العام تسببت في هذا الغرق وهذه الخسائر الفادحة، أما باقي فصل الشتاء ماذا سيحدث"، موضحًا أن أصحاب المحال قامت بغسيل الملابس ونشرها في الشوارع حتى يتم تصفية المياه منها لتقليل نسبة الخسائر.