قال الدكتور إسلام صبري، مدير مركز أورام طنطا ، إن جراحة الأورام شهدت طفرة وتقدم في مجال العلاج الجراحي والإشعاعي، خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن المركز يعد تاني أكبر معهد أورام على مستوى مصر، ويستقبل يومياً أكتر من 600 مريض فى القسم الخارجي، بجانب 100 مريض بقسم العلاج الكيماوي، إلى جانب اجراء عشرات العمليات الجراحية الدقيقة ، كل هذا بالمجان 100%.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية، التي أقيمت بمستشفى كفر الزيات العام، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "السرطان والاكتشاف المبكر له"، بحضور الدكتور عبدالعال قوزع نائب مدير مستشفى كفر الزيات العام، ولفيف من الأطباء والتمريض والعاملين.

وأشار مدير المركز، إلى وجود نوعين من الأورام فهناك الأورام الحميدة و هي أورام مغلفة بنسيج ليفي، وتكون غير قابلة للانتشار، ويسهل التخلص منها، ولا تعود مرة أخرى بعد إزالتها، والأورام الخبيثة وهي أورام تتكاثر فيها الخلايا غير الطبيعية بشكلٍ كبير، ودون توقّف فتسيطر على العضو المصاب، وقد تنتشر إلى أعضاء أخرى من الجسم عن طريق كل من الجهازين الليمفاوي والدموي.

وأضاف مدير المركز، أن تشخيص المرض وعلاجه له عدة طرق للعلاج فهناك العلاج الجراحي ، والعلاج الإشعاعي ،والعلاج الكيميائي ،والعلاج المناعي ، والعلاج الهرموني ، وكلاً منها يتوقف على نوع الورم والحالة العامة للمريض ومدى استجابة الجسم لأى من تلك الأنواع.