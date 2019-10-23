أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر في بيان صحفي، اليوم، عن مغادرة السفينة Thorco lanner وعلى متنها 14 ألف طن كوارتز متجهة للنرويج، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس، وعلى متنهم 50 شاحنة و6 سيارة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 66 شاحنة و10 سيارة .

كما تم تداول 299 شاحنة بضائع و201 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 77 شاحنة و17 سيارة بينما

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 32 شاحنة و2 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 20 شاحنة وغادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 54 شاحنة و2 سيارة بينما غادر ميناء بورتوفيق السفينة Mid link وعلى متنها 150 سيارة.