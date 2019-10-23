ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأربعاء أن بكين تخطط لإقالة رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، بعد خمسة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وتواجه الزعيمة الموالية لبكين انتقادات متواصلة من المحتجين في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وحتى الآن، قدّمت الحكومة المركزية في بكين دعما غير مشروط للام ولشرطة هونج كونج، مندّدة بأعمال العنف وواصفة المتظاهرين بـ"مثيري الشغب".

لكنّ "فاينانشيال تايمز"، نقلت عن مصادر مطّلعة على المداولات لم تسمّها أنّ الحكومة الصينية وضعت خطة لاستبدال كاري لام برئيس سلطة تنفيذية مؤقت، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ تنفيذ هذه الخطة يبقى رهنا باستقرار الوضع في المدينة لكي لا تفسّر الخطوة على أنّها رضوخ من جانب بكين للعنف، ورفضت بكين التقرير معتبرة إياه "شائعة سياسية بدوافع خفية".

وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينج، بأن الحكومة المركزية تدعم بشدة رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام لوضع حد للعنف والفوضى وإعادة النظام في أقرب وقت ممكن.

ولم يردّ مكتب لام على الفور على طلب للتعليق على التقرير، وفي وقت سابق هذا الشهر، لجأت لام التي رفضت تقديم أي تنازلات كبيرة للمحتجين إلى قانون طوارئ يعود لحقبة الاستعمار البريطاني لحظر ارتداء الأقنعة، ما أثار موجة جديدة من التظاهرات التي تسببت بشل جزء كبير من شبكة المواصلات في المدينة.

وبحسب الصحيفة اللندنية فإنّه في حال قرّر الرئيس الصيني شي جينبينغ المضي قدماً في خطة إقالة لام، فسيتم ذلك بحلول مارس، ومن أبرز المرشحين الرئيسيين لخلافة لام الرئيس السابق لهيئة النقد في هونج كونج نورمان تشان ووزير المال في حكومة المنطقة هنري تانج.