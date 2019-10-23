أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مشاركة قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن في الملتقى الفرنسي تحت شعار "اختار فرنسا" الذي أقيمت فعالياته على مدار يومين بفندق فيرمونت بالقاهرة.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ وفد الجامعة برئاسة الدكتور محيي مطاوع عميد الكلية، عقد عدة لقاءات مع ممثلي الجامعات المختلفة والمؤسسات الثقافية الدولية، بهدف عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الفرنسية.

ولفت رئيس الجامعة إلى أنّ مشاركة الطلاب في الملتقي تأتي في إطار خطة الجامعة لتدريب الطلاب بالمؤسسات والهيئات التعليمة ومشاركتهم في المؤتمرات والملتقيات التثقفية، إلى جانب الدراسة الأكاديمية، ما ينعكس إيجابا في صقل مهارتهم وقدراتهم العملية، وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.