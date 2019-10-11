رئيس جامعة بني سويف: وحدات المستشفى لم تتأثر بالحريق

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنه تم السيطرة على حريق محدود وقع بمخزن "كهنة" قديمة، يطل على منور بالدور الثاني بالمستشفى الجامعي ببني سويف بعيدا عن إقامة المرضى، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق فى دقائق معدودة.

وأشار بيان رسمي صادر عن المركز الإعلامي بالجامعة عن متابعة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة عن بمتابعة الموقف والاطمئنان على المرضي والطاقم الطبي والعاملين، حيث لم تتأثر أي وحدة في المستشفى بالحريق، كما أن طاقم الأطباء والتمريض متواجدون بكامل طاقتهم للاهتمام بالمرضى.

وأشار البيان إلى أن وحدة إدارة الأزمات بالجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن تابعت الموقف لحظة بلحظة منذ وقوع الحريق، كما قرر رئيس الجامعة عقد اجتماع طارئ برئاسته مع وحدة السلامة والصحة المهنية بالجامعة.