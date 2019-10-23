علق الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، على الحالة الجوية التي تشهدها البلاد، إذ تشهد هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، وسط توقعات بأن تستمر لمدة يومين.

وقال عطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج "8 الصبح"، عبر شاشة dmc إنّ القاهرة تشهد درجة حرارة غير معتادة بواقع 27 درجة مئوية، إذا ما قورنت بما كانت عليه في الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية: "هناك انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، إحنا لسه في الثلث الأول من الخريف، فاضلنا شهرين كاملين على فصل الشتاء".

وتابع عطا: "يجب أن نستمتع بالخريف، فالأمطار تغسل الجو، وفصل الشتاء سيبدأ رسميًا في 21 ديسمبر المقبل"، مشددا على أنّ الهيئة تنبأت بهطول الأمطار، وأصدرت بيانًا في التاسعة من مساء الأحد الماضي، جاء فيه أنّ عدم الاستقرار يبدأ من يوم الإثنين حتى الجمعة المقبل.