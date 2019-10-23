تفقدت لجنة الصحة في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري اليوم، مستشفى زايد المركزي ومستشفى زايد التخصصي، خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها اللجنة لمستشفيات أكتوبر وزايد.

وعن مشكلات المستشفيات، قال الدكتور مدحت عبدالمقصود مدير المستشفى، إنّه رغم قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتخصيص أرض لاستكمال المباني والتطويرات، هناك متبرعين لتحمل النفقات، إلا أنّ الإدارة الهندسية بوزارة الصحة لم تعتمد الرسومات.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة الدكتور محمد العماري، الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل اللجنة، الدكتور عبدالعزيز حمودة، النائبة إلهام المنشاوي، النائب أحمد العرجاوى، النائب أحمد الفرشوطي، العمدة فيصل عبدالرحمن، وانضم اليهم النائب أحمد سمير نائب أكتوبر ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية.