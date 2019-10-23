شوط طويل قطعته من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية قطعته مصر في قارة أفريقيا خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي، وهو ما تحدث عنه الرئيس اليوم خلال كلمته بالمنتدى روسيا - أفريقيا، موضحا أنّ آخر هذه الإصلاحات "دخول الاتفاقية القارية الأفريقية للتجارة الحرة حيز النفاذ"، خلال قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر في يوليو 2019، بما يجعل القارة مقصدًا لاهتمام شركاء التنمية الدوليين.

وفي 7 يوليو الماضي سافر وزير الخارجية إلى نيامي عاصمة النيجر، لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقي، المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

الاتفاقية القارية الأفريقية للتجارة الحرة

وكانت مصر أودعت وثيقة تصديقها على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاتها الملحقة، لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها في 27 فبراير الماضي، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وبتصديق مصر على الاتفاقية يصل عدد الدول المصدقة عليها إلى 22 دولة أفريقية، بينها 18 دولة أودعت وثائق التصديق لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيما يلزم أن تودع 22 دولة وثائق تصديقها حتى تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، علما بأنّ مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية في 21 مارس 2018.

وتعمل مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي على الإسراع بدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ، فضلا عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقية على المستوى القاري، إذ يسهم ذلك في تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية، ويدفع نحو تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأفريقية الشقيقة.

وتسهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية في دول القارة، فضلا عن تسهيل حركة الأشخاص ونقل الخبرات الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، والتي تشمل خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام، حسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة.

وقدمت مصر ملفا متكاملا لاستضافة المقر التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، يتضمن المتطلبات والمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي، إذ تسعى جاهدة لاستضافة المقر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول القارة السمراء، حسب تصريحات صحفية سابقة للسفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، التي أكد فيها أنّ مصر أكبر اقتصاد أفريقي وقع الاتفاقية خلال انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية كيجالي العام الماضي.