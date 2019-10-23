قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دول القارة تبذل جهودًا مستمرة لتمكين المرأة الأفريقية دعمًا لدورها في الدفع قدمًا لمسيرة القارة التنموية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالمنتدى روسيا - أفريقيا، أن أفريقيا مقبلة على مرحلة مهمة تشهد فيها تغيرات إيجابية كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي بدفع من مجتمعات شابة طموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة؛ لتحقيق تطلعات شعوب القارة.

وتابع: "أؤكد للمشاركين في هذا المحفل أننا قطعنا شوطًا طويلًا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فضلًا عن اتخاذ خطوات ملموسة ومتلاحقة في تحقيق عملية الاندماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي والقاري وآخرها دخول الاتفاقية القارية الأفريقية للتجارة الحرة حيز النفاذ، خلال قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر في يوليو 2019، بما يجعل القارة مقصدًا لاهتمام شركاء التنمية الدولين".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إلى منتجع سوتشي جنوب روسيا، لرئاسة القمة الأفريقية الروسية، بالمشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة لقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية الروسية.

ويترأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، وذكرت الخارجية المصرية أنّ القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، وأنّ القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء وجوده في سوتشي، قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.