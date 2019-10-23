توقعت مصادر أن ترشح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، نفسها في اللحظة الأخيرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام المقبل 2020 بعد تقارير أفادت بوجود شكوك بين الديمقراطيين بأن أبرز مرشحيه لن يتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تلك الانتخابات.

وأشارت المصادر، التي لم تفصح عن هويتها، إلى أن كلينتون كانت قد ذكرت في جلسات خاصة أنها قد تخوض انتخابات 2020 الرئاسية، إذا ما كان لديها يقين من تحقيق الفوز.

ويأتي هذا بعد أن صارت هناك شكوك لدى العديد من المتبرعين للحزب الديمقراطي من قدرة جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والذي يعد أبرز المرشحين الديمقراطيين على مواجهة ترامب في الانتخابات بعد الأداء الباهت الذي ظهر به في المناظرة بين المتنافسين الديمقراطيين في ولاية أوهايو الأمريكية الأسبوع الماضي.

واستند هؤلاء المتبرعون في ذلك إلى صراعات بايدن من أجل حصوله على تبرعات لحملته الانتخابية، وحاجته الملحة للدفاع عن نفسه إزاء ما يتردد بشأن صفقات عائلته في أوكرانيا، كما اعتبروا أن المرشحين البارزين الآخرين بيرني ساندرز وإليزابيث وارين هما أكثر ليبرالية لدرجة لا تساعدهما في تحقيق الفوز في الانتخابات العامة.

وأوضحت المصادر، أن كلينتون صارت تفكر في خوض الانتخابات المقبلة، بعد أن توصلت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه ليست ثمة أدلة مقنعة بوجود سوء تعامل متعمد لمعلومات سرية تتعلق باستخدامها لقواعد بيانية تتضمن عناوين بريد إليكترونية شخصية لناخبين أمريكيين مخزنة على جهاز خادم "سيرفر" تابع لوزارة الخارجية حين كانت تعمل بالوزارة لصالحها في الانتخابات.

وكانت كلينتون أول امرأة تحصل على ترشيح الحزب الديمقراطي كما أنها حصلت على قاعدة كبيرة خلال انتخابات 2016، ولاتزال شخصية ذات شعبية واسعة في داخل حزبها حتى رغم خسارتها في ولايات الوسط في تلك الانتخابات.

ومن ناحية أخرى، حذر بعض المرشحين الديمقراطيين من أن كلينتون سوف تضر الحزب الديمقراطي أكثر من مساعدته إذا ما أقدمت على ترشيح نفسها مجددا.

يذكر أن كلينتون ليست الوحيدة التي يمكن أن تقتحم السباق الرئاسي في اللحظة الأخيرة ، فهناك عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج وهناك رئيس شركة ديزني بوب إيجر وهناك أيضا سيدة أمريكا الأولى سابق ميشيل أوباما.