قالت شرطة جنيف، اليوم، إن كرديًا سوريا أضرم النار بنفسه خارج مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل أن يتم نقله للعلاج.

وأوضح المتحدث باسم شرطة جنيف سوليفان جيوم-جانتي، لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، إن السوري المقيم في ألمانيا لم يقدم أي تفسير لخطوته.

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih