قالت شرطة جنيف، اليوم، إن كرديًا سوريا أضرم النار بنفسه خارج مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل أن يتم نقله للعلاج.

وأوضح المتحدث باسم شرطة جنيف سوليفان جيوم-جانتي، لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، إن السوري المقيم في ألمانيا لم يقدم أي تفسير لخطوته.

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih — Simon Bradley (@sibradley1) October 23, 2019

وأوضح جانتي: "يمكننا تخيّل الأسباب التي دفعته (للإقدام على ذلك)، لكن لا معلومات مؤكدة لدينا"، مضيفًا أنه "واجه صعوبات في التعبير عن نفسه عندما وصلت المساعدة".

ونظّم الأكراد سلسلة مظاهرات للاحتجاج على العدوان العسكري التركي في 9 أكتوبر الجاري ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس الثلاثاء، إن تركيا وروسيا اتفقتا على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا إلى ما بعد 30 كيلومترا من الحدود التركية ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونتا كارلو الدولية" الفرنسية.

ووقعت الحادثة نحو الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، خارج مقر المفوضية الواقع قبالة قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة في أوروبا، ووصلت فرق الاستجابة سريعًا وتم نقل المصاب في مروحية إلى مستشفى في لوزان حيث يخضع للعلاج، بحسب الشرطة.