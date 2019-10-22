قال الدكتور كرم سعيد، خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام، إن الحرب التركية على الشمال السوري قد أدت إلى الكثير من التداعيات السلبية، والتي لا تقتصر فقط على استخدامها للفسفور الأبيض أو الأسلحة المحرمة دوليا بقدر ما سيترتب على تلك العملية من نزوح الآلاف من السوريين لمناطق أخرى.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة فقد تم تهجير 200 ألف مواطن سوري من شمال شرق سوريا، موضحا أن التداعيات السلبية التي سببتها تلك العملية العسكرية ستؤدي لمزيد من التشويه للصورة الذهنية لتركيا في الوعي الجمعي الدولي؛ وهو ما ظهر في حجم الانتقادات الدولية الكثيرة والشديدة لها.

وأكد خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام، أنه من المتوقع أن تقوم العناصر الكردية لقوات سوريا الديمقراطية والمعتمده لعدد كبير من الكيانات الدولية برفع قضايا دولية ضد تركيا، مشيرا إلى أنه رغم من تحقيق العملية لبعض أهدافها؛ غير أن التداعيات السلبية التي حققتها أكثر بكثير من الأهداف.