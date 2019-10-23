قالت وزيرة الرعاية الصحية الروسية، فيرونيكا سكوفوتسوفا، إن بلادها مستعدة لتزويد الدول الافريقية بعقار مضاد لوباء "إيبولا"، مشددة على أن الاختبارات التى أجرتها روسيا على ذلك العقار الذى طورته أثبتت فاعليته بنسبة 100%، مضيفة - خلال جلسة عن مكافحة الأوبئة والأمراض والرعاية الصحية عقدت ضمن منتدى "روسيا - أفريقيا" الاقتصادى الذى بدأ أعماله صباح اليوم بمدينة سوتشى الروسية - إن بلادها مستعدة لتزويد الدول الإفريقية بالعقار الجديد فور تسجيله، ووصفته بأنه "فريد من نوعه"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشارت سكوفوتسوفا، إلى أن روسيا طورت نوعا جافا من عقار إيبولا يمكن حفظه فى المبردات العادية، مع الأخذ فى الاعتبار الأوضاع المناخية بالدول الأفريقية.

وكان وباء إيبولا قد أودى بحياة عشرات الأشخاص فى جمهورية الكونغو الديموقراطية. ويبحث زعماء الدول المشاركة بالمنتدى الذى يستمر لمدة يومين على مدى 32 جلسة وورشة عمل آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، والإسكان، والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، والتكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك فى مجال صناعة الألماس، وبيئة الأعمال، والتحول الرقمى والموارد المعدنية، والزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسى والإفريقى فى التنمية المستدامة.

وإيبولا المعروف سابقاً باسم "حمى الإيبولا النزفية"، هو مرض وخيم يصيب الإنسان وغالبا ما يكون قاتلا، وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى آخر، ويبلغ معدل وفيات حالات الإصابة بمرض فيروس إيبولا نسبة 50% تقريبا في المتوسط، ولكن هذا المعدل تراوح بين نسبتي 25% و90% في الفاشيات التي اندلعت في الماضي، وفقا لما ذكرته منظمة "الصحة العالمية" على موقعها الإلكتروني.