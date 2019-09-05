وفاة 2050 شخص بوباء إيبولا في الكونغو خلال عام

واصل وباء إيبولا تفشيه في شرق الكونغو الديموقراطية، حيث سجلت منذ الكشف عنه في الأول من أغسطس 2018، وفاة 2050 شخصا بينهم 52 توفوا في ثمانية أيام، بحسب ما أفادت مصادر صحية الخميس.

وقالت لجنة وطنية كونغولية للتصدي لوباء إيبولا في نشرتها اليومية إن آخر حصيلة الأربعاء أفادت بوفاة 2050 شخصا من 3049 إصابة. وشكل ذلك زيادة بـ 52 وفاة مقارنة بالثلاثاء 27 أغسطس و44 وفاة مقارنة بالأربعاء 28 أغسطس تاريخ تجاوز عتبة الفي وفاة.

وتم تلقيح أكثر من مئتي ألف شخص خلال فترة تفشي هذا الوباء، العاشر من نوعه في الكونغو الديموقراطية، والأخطر بينها. وهو ثاني أشد هذه الأوبئة فتكا بعد وباء تفشى في غرب أفريقيا في 2014 (غينيا وليبيريا وسيراليون وخلف 11 الف وفاة).

ويشمل الوباء حاليا ثلاث مناطق في شرق الكونغو الديموقراطية، هي شمال كيفو من حيث بدأ والتوري وجنوب كيفو. كما طال الوباء أوغندا المجاورة.