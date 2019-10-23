أعلن النجم اللبناني فارس كرم إلغاء حفله الفني المقرّر في المغرب مع دخول لبنان في يومه السابع من الاحتجاجات.

ونشر فارس عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل".

ولاقت خطوة فارس كرم هذه ترحيباً كبيراً من قبل متابعيه على تويتر الذي أثنوا على ما قام به، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.

ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، شارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت.