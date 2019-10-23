أجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفيًا مع دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تناول فيه التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية.

وصرح مصدر مسؤول في الجامعة العربية، بأن أحمد أبو الغيط أكد خلال الاتصال على حرص الجامعة العربية على استقرار لبنان والحفاظ على السلم الأهلي فيه، معرباً عن تمنياته الدائمة للبنان وشعبه بكل الخير.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد خلال الاتصال على أنه بموجب قرارات الجامعة بشأن لبنان، فإن الجامعة تقف دائما على استعداد لدعم أي جهد يرمي إلى علاج المشكلات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة المشاكل المزمنة التي تواجهها الدولة بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في تحقيق التنمية والرفاهية، ويحفظ للبنان أمنه واستقراره.