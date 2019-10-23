وافق الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، على تخصيص 1500م2 لإنشاء مدرسة بمنطقة العامرية، وذلك نظرا للاحتياج الشديد للتوسع بالخدمات التعليمية بمنطقة زاوية عبدالقادر.

وأوضح المجلس أنه وافق أيضَا على تخصيص قطعة أرض تقع في مشروع تقسيم الزهور بنطاق حي منتزه ثانِ لإقامة مدرسة رسمي لغات على مساحة 65.3436م2.

وقرر المجلس تخصيص 5 قطع من الأراضي بتقسيم الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بحي المنتزه أول لصالح المنفعة العامة؛ حيث تم تخصيص قطعة الأرض الأولى بمساحة 736م2 لإقامة دار مناسبات ومكتبة ومجمع خدمات عامة على مساحة 250م، ومركز خدمات تموينية على مساحة 486م، أما قطعة الأرض الثانية فهي على مساحة 637م فقد تم تخصيصها لإنشاء شهر عقاري على مساحة 336م، وإدارة تعليمية المنتزه على مساحة 400م، أما القطعة الثالثة والتي تبلغ مساحتها 6400م فقد تم تخصيص 4000م لإقامة مستشفى، و300م لانشاء مكتب بريد ومجمع خدمات، و2100م لإقامة مركز شباب يخدمة المنطقة، وعن القطعة الرابعة من الأرض التي تبلغ مساحتها 3150م فإنه تم تخصيص 2000 م لانشاء مدرسة، و1150م لصالح حي منتزه ثالث، وقطعة الأرض الخامسة والتي هي على مساحة 2300م فقد تم تخصيصها لإقامة نقطة شرطة.

حضر الاجتماع اللواء خالد سعيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، وأحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام للمحافظة وأمين سر المجلس، واللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وحكمدار الإسكندرية، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.