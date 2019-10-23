ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن الجاسوسة الإسرائيلية "مارسيل نينو" التي سُجنت في مصر لمدة 14 عامًا وأُفرج عنها كجزء من صفقة لتبادل أسرى، توفيت اليوم.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن "نينو" التي ولدت في القاهرة عام 1929 وتوفيت عن عمر ناهز 90 عامًا، تم تجنيدها في وحدة تجسس إسرائيلية في مصر، حيث كانت ضمن فريق مُكون من 13 يهوديًا يعيشون في مصر، وكان هدفهم تقويض حكم الملك فاروق، والذي كان معاديًا لإسرائيل، لافتة إلى أن هذا الفريق عمل حتى بعد الثورة والإطاحة بالملك فاروق.

وأدانت المحكمة المصرية "نينو" بعد تورطها في "فضيحة لافون"، وذلك لمشاركتها في عمليات تفجير في مصر والتي استهدفت بعض الأماكن الحيوية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه بعد إطلاق سراحها تم منحها رتبة مقدم في سلاح الاستخبارات، ودرسات اللغة العبرية في وقت لاحق بجامعة تل أبيب، لافتة إلى أنه سيتم تشييع جثمانها غدًا وسيحضر الجنازة رئيس الموساد الإسرائيلي "يوسي كوهين".