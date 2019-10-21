أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم، أنه سيكلف رئيس حزب "أزرق أبيض" الوسطي، رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد عدول بنيامين نتنياهو عن هذا الأمر.

وقال مكتب ريفلين في بيان، إن كل أعضاء الكنيست سيتم إبلاغهم أن "الرئيس يعتزم تكليف رئيس أزرق أبيض النائب بيني جانتس تشكيل الحكومة في أسرع وقت"، موضحا أن ذلك سيتم الخميس المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وفاز "تحالف أزرق أبيض"، بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي في سبتمبر الماضي، وحصل على 33 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان بينما حل الليكود في المركز الثاني بـ31 مقعدا.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مساء اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدوله عن تشكيل حكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 سبتمبر الماضي وأسفرت عن نتائج متقاربة جدا، وقال نتنياهو في شريط مصور بث على حسابه وتوجه فيه إلى "المواطنين الإسرائيليين"، "أبلغت رئيس الدولة للتو أنني عدلت عن تشكيل حكومة".

وكانت القائمة العربية المشتركة، أعلنت في سبتمبر الماضي دعمها بيني جانتس، رئيس هيئة الأركان السابق، زعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض"، ليكون رئيسا لوزراء إسرائيل.

وقال النائب الدكتور أحمد الطيبي، من القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم نصنع تاريخا ونوصي على "جانتس"، وليذهب رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو إلى البيت، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأوضح "الطيبي"، الذي يعتبر من أقطاب القائمة المشتركة، أن القائمة لن توصي أحدا بتشكيل الحكومة المقبلة مجانا، مضيفا في حديث أن بإمكان القائمة تحقيق هدفين وعدت بهما أثناء الحملة الانتخابية، وهما تحقيق إنجازات للمجتمع العربي، وإسقاط نتنياهو، واصفا الهدف الثاني بأن له بُعدا سياسيا، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وشدد على أن للقائمة مُطالب منها اتخاذ قرار حكومة ملزم بمكافحة العنف في المجتمع العربي، وإلغاء قانون "كامينتس"، والإعلان عن خطة اقتصادية حقيقية لتطوير المجتمع العربي، ووقف ما وصفه بالاقتحامات للأقصى، مشيرا إلى أنه لن تكون توصية بدون ثمن ملائم.

وأكد الطيبي، أن القائمة المشتركة لم تنأَ بنفسها عن اللعبة السياسية في الدولة، وأنه سبق لها، وصرحت بذلك مرارا وتكرارا قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن القائمة المشتركة تسعى أولا إلى تحقيق إنجازات لمواطني الدولة العرب وحل القضايا الملحة.