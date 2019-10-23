جانب من أعمال فرق الطوارىء بفتح طريق سيوة مطروح عند الكيلو 120 بعد تجمعات أمطار غزيرة عليه

نجحت جهود مجلس مدينة سيوة في إعادة فتح طريق "سيوة - مطروح"، وإزالة مياه الأمطار بالكيلو 120 وإعادة تسيير حركة المرور، تنفيذا لتوجيهات المحافظ، اللواء مجدي الغرابلي.

وقال اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، إن مجلس المدينة بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات الخاصة نجحوا في إزالة تجمعات مياه الأمطار وحماية طريق "مرسى مطروح - سيوة" بالكيلو 120 من خلال السيارات والمعدات الثقيلة.

جدير بالذكر أن طريق "سيوة - مطروح"، شهد لليوم الثاني على التوالي، سقوط أمطار غزيرة أدت لارتفاع منسوب مياه الأمطار على الطريق، وتجمعها وسط عند الكيلو 120 ما أحدث شللا مروريا.