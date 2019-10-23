لقيت طفلة مصرعها وإصابة شقيقها، مساء اليوم الأربعاء، أثر سقوط عقار مكون من ثلاثة طوابق، بحارة السلطنة، متفرع من شارع النيل، بمنطقة كرموز، غرب الإسكندرية، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيء.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بسقوط عقار مكون من ثلاثة طوابق بحارة السلطنة، بدائرة القسم، غرب الإسكندرية، ووجود حالة وفاة ومصاب.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة كرموز، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وسيارات الإسعاف، مسئولي حي غرب إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وسقوطه بالكامل، ما أسفر عن مصرع الطفلة "فريحة إبراهيم محمد"، 7 سنوات، وإصابة شقيقها "محمود إبراهيم محمد"، 19 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، والمصاب إلى مستشفى الجمهورية لتقلي العلاج اللازم.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب بالإسكندرية، إن العقار صادر له قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 168 لسنة 2013 ينص على الهدم، وتم تعديل القرار من هدم إلى إزالة الدور الأول والثاني علوي، وترميم باقي العقار تحت أشراف هندسي متخصص.

وأضاف "كمال"، لـ"الوطن"، أنه جرى تحرير محضر بالواقعة رقم 5126 لسنة 2019 بقسم شرطة كرموز، إضافة إلى التنبيه على ملاك العقار بتنفيذ القرار حسب منطوقه، ووضع الحواجز الحديدية حول العقار للحفاظ على المارة والأرواح والممتلكات بالطريق العام.